Мать танцора «Пухляша» Красилова выступила с речью на премьере последнего фильма умершего сына

Мать танцора Дмитрия Красилова, известного как «Пухляш», посетила премьеру последнего фильма умершего сына. Напомним, что молодой человек ушел из жизни в возрасте 29 лет.

Одной из последних работ артиста стали съемки в комедии «Как я встретил ее маму». Премьера назначена на 9 мая, но увидеть фильм Красилов уже не сможет. В родном городе танцора – Заринске, состоялся предпремьерный показ картины, который посетили не только коллеги и друзья Дмитрия, но и его мать Галина Красилова.

Женщину поддержал режиссер Егор Сальников. Она выступила с речью и рассказала о сыне, который исполнил роль лучшего друга главного героя. По словам коллег, он всегда поднимал всем настроение на съемочной площадке.

«Должен получиться какой-то супер-мега-крутой проект. Очень добротный душевный фильм, который мы будем смотреть перед Новым годом всей семьей, нарезая оливье», — цитирует слова Дмитрия о проекте «Вокруг ТВ».

Напомним, что Дмитрий умер в конце декабря 2023 года. В этот день он был на мероприятии, где некоторые отмечали, что выглядел уставшим. Он вернулся с работы один, а после перестал выходить на связь. Позже его нашли мертвым в собственной квартире. СМИ пишут, что артист испытывал проблемы со здоровьем из-за лишнего веса и диабета.

Ранее мы писали о том, что мама Димы «Пухляша» Красилова выпустила последнюю песню сына на рождение внука.