Мать Стефании Маликовой рассказала, что ее дочь отсудила 100 тысяч у фабрики. Об этом сообщает телеканал «360».

Судебные споры между брендом одежды Стефании Маликовой Dress By Stesha и калужской швейной фабрикой завершились в пользу дочери знаменитости. Как рассказала мать девушки, качество готовой одежды не устроило Стефанию, поэтому она отказалась платить за итоговую работу.

«Фабрика не выполнила заказ в срок или с браком, что-то там случилось, за что уплачивать было нельзя», — рассказала она.

При этом фабрика подала в суд на Маликову с требованием выплатить необходимую сумму, однако девушка не растерялась и подала встречный иск.

«Подключились юристы, и она отсудила эти деньги, потому что человек был абсолютно не прав. Начал поднимать общественную историю, что совершенно было смешно, потому что там стопроцентная правота дочери. Пришлось обратиться в суд», — объяснила она.

Елена Маликова добавила, что суд в итоге встал на сторону ее дочери и обязал фабрику выплатить девушке 100 тысяч рублей.

Ранее мы писали о том, что Сергей Жуков проиграл суд за права на фонограммы песен группы «Руки Вверх».