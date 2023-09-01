«Были слезы»: солист «Иванушек International» Туриченко рассказал о предложении любимой и съемках клипа

Солист популярной группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко рассказал, о какой семье мечтает. Певец поделился подробностями отношений с возлюбленной Дарьей Тарасовой, которой сделал предложение руки и сердца.

В интервью Пятому каналу артист признался, что видит всю свою семью за длинным столом, как в фильме «Крестный отец». Ему приятно собираться с родными, а еще у них есть общий чат, где они поддерживают друг друга и не дают унывать.

Кирилл рассказал, как сделал предложение руки и сердца избраннице. Это произошло полтора года назад на свадьбе у друзей. На третий день торжества певец встал на одно колено и преподнес любимой кольцо. Даже жених не смог сдержать слез.

«Были слезы с обеих сторон, но ответ был молниеносным и положительным», — поделился мужчина в беседе с автором и ведущей спецпроектов Светланой Шевченко.

По слухам, свадебная церемония уже состоялась, а ее отрывки войдут в новый клип певца. Сам он не стал раскрывать финал музыкального видео, но отметил, что он будет отличным. Поклонники тоже присылали видео со своих свадеб, которые войдут в итоговую версию ролика на композицию «Я хочу любви!».

«Я уверен, что эта песня станет гимном всех свадеб», — добавил Туриченко.