«Были слезы»: солист «Иванушек International» Туриченко рассказал о предложении любимой и съемках клипа
Солист «Иванушек International» Туриченко рассказал, что мечтает о большой семье.
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Солист популярной группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко рассказал, о какой семье мечтает. Певец поделился подробностями отношений с возлюбленной Дарьей Тарасовой, которой сделал предложение руки и сердца.
В интервью Пятому каналу артист признался, что видит всю свою семью за длинным столом, как в фильме «Крестный отец». Ему приятно собираться с родными, а еще у них есть общий чат, где они поддерживают друг друга и не дают унывать.
Кирилл рассказал, как сделал предложение руки и сердца избраннице. Это произошло полтора года назад на свадьбе у друзей. На третий день торжества певец встал на одно колено и преподнес любимой кольцо. Даже жених не смог сдержать слез.
«Были слезы с обеих сторон, но ответ был молниеносным и положительным», — поделился мужчина в беседе с автором и ведущей спецпроектов Светланой Шевченко.
По слухам, свадебная церемония уже состоялась, а ее отрывки войдут в новый клип певца. Сам он не стал раскрывать финал музыкального видео, но отметил, что он будет отличным. Поклонники тоже присылали видео со своих свадеб, которые войдут в итоговую версию ролика на композицию «Я хочу любви!».
«Я уверен, что эта песня станет гимном всех свадеб», — добавил Туриченко.
Ранее мы писали о том, что солист группы «Иванушки International» Андреев рассказал о пережитой трепанации черепа. По словам певца, в середине нулевых празднование его дня рождения едва не закончилось трагедией. Андреев перебрал с алкоголем и угодил в драку, во время которой он упал и ударился головой.