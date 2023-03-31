Мать Романа Костомарова ответила, будет ли фигурист перевезен в Германию на самом деле

Мать фигуриста Романа Костомарова Валентина Костомарова вышла на связь после информации о возможном переводе спортсмена на лечение в Германию. Она прояснила ситуацию и дала однозначный ответ, произойдет ли это на самом деле.

«Даже разговоров сейчас об этом не ведётся», - сказала Валентина Костомарова.

Ее слова приводит Telegram-канал Shot.

Информация о переводе спортсмена на лечение в Германию появилась 31 марта. Утверждалось, что родные Костомарова обсуждают вопрос о продолжении лечения в клинике Германии или России, где проведут протезирование.

Также говорилось, что решение о возможном переводе в Германию будут принимать сам спортсмен и его жена Оксана Домнина. Перевезти спортсмена возможно только тогда, когда позволят жизненные показатели.

Ранее сообщалось, как будут выглядеть искусственные конечности у Костомарова. Напомним, он перенес несколько ампутаций – фигуристу отрезали ноги по колено, а также кисть одной руки и пальцы на другой.