Мать победителя «Фабрики звезд» отдала ему деньги от продажи квартиры в Минске

Победитель «Фабрики звезд — 6» Дмитрий Колдун заявил, что его мать продала квартиру в Минске и отдала деньги ему. Соответствующее признание музыканта прозвучало в интервью «ТН звезды».

По словам музыканта, полученную от матери сумму он потратил на ремонт в студии в Москве.

«В моей жизни всегда рядом были люди, которые не относились к шоубизу, но они помогали вопреки обстоятельствам выходить на сцену, организовывать выступления, когда везде было сплошное табу. Наверное, в этом плане я везучий человек. Мне очень сильно помогала мама, которая продала свою квартиру в Минске, чтобы я смог сделать ремонт в студии в Москве», — поделился Колдун.

Исполнитель подчеркнул, что именно такие люди не позволяли ему опускать руки и сохраняли в нем надежду на то, что все будет хорошо.

Напомним, после победы в «Фабрике звезд» белорусский артист принял участие в «Евровидении». Колдун исполнил песню Work Your Magic, который ему подарил коллега Филипп Киркоров. Певец признавался, что у него получилось занять шестое место на конкурсе под руководством продюсера Виктора Дробыша, и он за это благодарен.

Ранее Дмитрий Колдун отреагировал на новость о смерти оперного певца Евгения Кунгурова.