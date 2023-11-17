Мать Петрова назвала невестку достойной бриллиантов и раскрыла детали свадьбы

Актер Александр Петров и его жена Виктория Антонова уже расписались в ЗАГСе и готовятся к свадьбе, которая должна состояться осенью. Мать артиста Алевтина Анатольевна раскрыла некоторые подробности подготовки к мероприятию.

Женщина рассказала, что для торжества выбрано «красивое, необычное» место. Свадьба пройдет в Москве.

Кто будет выступать из артистов, Алевтина Анатольевна не сказала.

«Никому он не платил из артистов», - поделилась мать актера.

Отвечая на вопрос, будет ли свадьба дорогой, родственница сказала: «Он мне не говорил, он не любит считать и тем более мне рассказывать. Я не знаю, как они платят».

Свекровь планирует подарить 22-летней невестке фамильное украшение. Женщина говорит: «Невестка достойна бриллиантов». Ее слова приводит Woman.ru.

Алевтина Анатольевна призналась, что хочет внука – одна внучка у нее есть.

На вопрос, относится ли Петров к категории «маменькиных сынков», призналась: он не имеет к этому отношения. Более того, актер умеет все делать по дому, как мужчина.

Ранее сообщалось, что Петров впервые вывел молодую жену в свет. Девушка обнималась со свекровью и позировала перед камерами.