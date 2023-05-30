Мать Наташи Королевой впервые за долгое время вернулась в Россию из США и появилась на публике

Уже много месяцев после февральских событий прошлого года мама Наташи Королевой предпочитала не прилетать в Россию и оставаться в Майами. Однако недавно по какой-то причине она вдруг решила вернуться и сразу же появилась на публике. Вместе с дочерью Людмила Порывай посетила светскую вечеринку на теплоходе, а кадры с нее опубликовала в Сети супруга Тарзана.

Подписчики микроблога певицы подметили, что не видели ее маму довольно долгое время и обрадовались, что, несмотря на затишье, она пребывает в добром здравии. На мероприятии Людмила танцевала, не отставая от других более молодых гостей, и выглядела эффектно: свежеокрашенные красные волосы, блестящее черное платье и такие же сверкающие туфли.

«Давно мамашу не было видно. Аж соскучились. Самое время с ума сходить», «Ничего себе, даже маму Люду ангажировали из Майами, чтобы праздник устроить!?», «Маман отплясывает как ни в чем не бывало... А Тарзана куда?» - оставили пользователи комментарии в Сети.