«Мать молодая»: Кудрявцева показала, как выглядит 53-летняя Федункив после первых родов
© Starface.ru
Телеведущая Лера Кудрявцева засняла недавно ставшую мамой актрису Марину Федункив. 53-летняя звезда «Реальных пацанов» пришла на съемки шоу «Звезды».
О том, что Федункив родила первенца, заговорили еще в середине ноября. Но сама артистка не спешила подтверждать информацию. Правда, долго скрывать свою радость она все же не смогла и призналась журналистам — у нее появился сын. Причем, как утверждает Марина, родила она его сама, без помощи суррогатного материнства.
Несмотря на то, что этот ребенок у актрисы первый, в декрете она решила не засиживаться и уже вернулась к работе. Так, она появилась на съемках телевизионной передачи, в которой участвует Лера Кудрявцева. В гримерке телеведущая засняла Марину, показав, как она сейчас выглядит.
«Мать молодая», - прокомментировала Лера. А Федункив ей ответила шуткой: «Ну, как молодая… Зачем ты в паспорт лезла?»
Напомним, что, по словам Марины, она рожала в России вместе с мужем-итальянцем. Все прошло без проблем благодаря Стефано, который с первых дней беременности поддерживал жену и ограждал от стрессов.
Ранее Марина Федункив рассказала, как познакомилась с супругом-иностранцем.