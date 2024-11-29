«Мать молодая»: Кудрявцева показала, как выглядит 53-летняя Федункив после первых родов

Телеведущая Лера Кудрявцева засняла недавно ставшую мамой актрису Марину Федункив. 53-летняя звезда «Реальных пацанов» пришла на съемки шоу «Звезды».

О том, что Федункив родила первенца, заговорили еще в середине ноября. Но сама артистка не спешила подтверждать информацию. Правда, долго скрывать свою радость она все же не смогла и призналась журналистам — у нее появился сын. Причем, как утверждает Марина, родила она его сама, без помощи суррогатного материнства.

Несмотря на то, что этот ребенок у актрисы первый, в декрете она решила не засиживаться и уже вернулась к работе. Так, она появилась на съемках телевизионной передачи, в которой участвует Лера Кудрявцева. В гримерке телеведущая засняла Марину, показав, как она сейчас выглядит.

«Мать молодая», - прокомментировала Лера. А Федункив ей ответила шуткой: «Ну, как молодая… Зачем ты в паспорт лезла?»