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НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 30 января 2024, 20:13
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Мать Ксении Собчак госпитализировали в отделение челюстно-лицевой хирургии

Людмила Нарусова заявила, что госпитализирована из-за проблемы с зубом.
Мать Ксении Собчак госпитализировали в отделение челюстно-лицевой хирургии

© Starface.ru

Стало известно о госпитализации матери журналистки Ксении Собчак Людмилы Нарусовой. По словам политика, она попала в больницу из-за проблемы с зубом.

Подробности приводит сайт mk.ru.

Нарусова оказалась в отделении челюстно-лицевой хирургии. Где именно лежит политик, не уточняется.

Журналисты получили комментарий Нарусовой по поводу случившегося. Она заявила: «Проблема челюстно-лицевая – это ерунда! С зубом проблема».

Нарусова отметила, что никто ее «не отравил новичком».

Ранее сообщалось, что на Собчак подали в суд с требованием взыскать 50 млн рублей. Истцом выступил автор книги, который счел, что журналистка выдернула цитаты и перевернула их в подводке к рекламе.

Источник фото:Starface.ru
Источник:mk.ru
Автор:Лилия Караева
Теги:
Людмила Нарусова
Ксения Собчак
мать
госпитализация