Мать Ксении Собчак госпитализировали в отделение челюстно-лицевой хирургии

Стало известно о госпитализации матери журналистки Ксении Собчак Людмилы Нарусовой. По словам политика, она попала в больницу из-за проблемы с зубом.

Подробности приводит сайт mk.ru.

Нарусова оказалась в отделении челюстно-лицевой хирургии. Где именно лежит политик, не уточняется.

Журналисты получили комментарий Нарусовой по поводу случившегося. Она заявила: «Проблема челюстно-лицевая – это ерунда! С зубом проблема».

Нарусова отметила, что никто ее «не отравил новичком».

Ранее сообщалось, что на Собчак подали в суд с требованием взыскать 50 млн рублей. Истцом выступил автор книги, который счел, что журналистка выдернула цитаты и перевернула их в подводке к рекламе.