Опубликовано 30 января 2024, 20:13
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Мать Ксении Собчак госпитализировали в отделение челюстно-лицевой хирургии
Людмила Нарусова заявила, что госпитализирована из-за проблемы с зубом.
© Starface.ru
Стало известно о госпитализации матери журналистки Ксении Собчак Людмилы Нарусовой. По словам политика, она попала в больницу из-за проблемы с зубом.
Подробности приводит сайт mk.ru.
Нарусова оказалась в отделении челюстно-лицевой хирургии. Где именно лежит политик, не уточняется.
Журналисты получили комментарий Нарусовой по поводу случившегося. Она заявила: «Проблема челюстно-лицевая – это ерунда! С зубом проблема».
Нарусова отметила, что никто ее «не отравил новичком».
Ранее сообщалось, что на Собчак подали в суд с требованием взыскать 50 млн рублей. Истцом выступил автор книги, который счел, что журналистка выдернула цитаты и перевернула их в подводке к рекламе.
Источник фото:Starface.ru
Источник:mk.ru
Автор:Лилия Караева