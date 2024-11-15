Мать кинокритика-иноагента Антона Долина* вышла на связь после задержания в аэропорту: «Какой-то абсурд!»

Мама кинокритика Антона Долина*(признан иноагентом на территории РФ) прокомментировала свое задержание в аэропорту Жуковский. Валентина Долина призналась, что считает всю эту ситуацию абсурдом. Об этом она рассказала mk.ru.

По информации SHOT, на таможне у поэтессы обнаружили сильнодействующие препараты с наркотиками в составе. Лекарства она не декларировала при выезде из Израиля. Отпустили Валентину под обязательство о явке, сейчас она находится дома.

«Это какой-то абсурд! Как дубиной по голове», - заявила Долина в беседе с журналистами.

Поэтесса пояснила, что уже давно закупается медикаментами из-за проблем со здоровьем. На все сильнодействующие препараты, по ее словам, у нее есть рецепты. Предположительно, таможенников смутило количество лекарств – Валентина везла около 10 коробок.

«Мне показалось, что полицейские сами были смущены», - отметила мама кинокритика, добавив, что у правоохранителей к ней остались претензии.

Ранее появилась информация, что певец Филипп ККиркоров погасил все долги по штрафам после объявления в розыск.

*(Признан иноагентом на территории РФ)