Мать кинокритика Антона Долина* (признан иноагентом на территории РФ) задержали в аэропорту Жуковский. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Утром 12 ноября мать кинокритика Антона Долина* задержали в аэропорту Жуковский. Женщина перевозила с собой сильнодействующие препараты, в составе которых были наркотические вещества — «Ивалгин», «Трамадол», «Суматруптан» и еще несколько медикаментов.

Все эти таблетки Вероника Долина не задекларировала при выезде из Израиля. Сейчас женщину отпустили под обязательство о явке. Она находится дома.

Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям 226.1 УК РФ и 229.1 УК РФ о контрабанде сильнодействующих веществ и контрабанде наркотиков. Матери кинокритика может грозить до 20 лет колонии.

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*Признан иноагентом на территории РФ.