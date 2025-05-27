Мать Глеба Калюжного в слезах отправила сына на службу в армию. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Сегодня утром 26-летний актер Глеб Калюжный прибыл на сборочный пункт, чтобы отправиться в армию. Звезду сопровождали его родственники — мать и тетя. Когда Калюжный подходил к воротам сборочного пункта, его мать Наталья кричала ему вслед.

«Давай, с Богом!» — сказала она.

После того, как за Калюжным закрылась металлическая дверь и он скрылся, мать актера не сдержала эмоций и заплакала. Ее обняла тетя Калюжного, которая что-то нашептывала на ухо родственнице.

Позже Наталья призналась журналистам, что у нее не было времени попрощаться с сыном перед уходом в армию, так как весь день у него был расписан «по минутам».

Ранее мы писали о том, что Глеб Калюжный рассказал, чего ждет от службы в армии.