Мать Гарика Харламова намекнула на воссоединение комика с бывшей возлюбленной Ковальчук

Мать комика Гарика Харламова намекнула на то, что ее сын на самом деле не расставался с актрисой Катериной Ковальчук. Она опубликовала совместное фото с экс-возлюбленной юмориста и написала, что она «самая прекрасная».

Недавно Ковальчук отметила день рождения и получила огромное количество поздравлений от друзей и коллег. Не осталась в стороне и мама Харламова. В личном блоге она поделилась снимком с именинницей и «поставила» много эмодзи в виде сердец.

«Будь счастлива, самая прекрасная», - обратилась Наталья Игоревна к Катерине.

Такие нежные отношения между мамой Гарика и актрисой заставили поклонников задуматься – а не воссоединились ли звезды? Напомним, что в шоу «Натальная карта» Харламов неожиданно заявил, что больше в его жизни нет любимого человека. А через время Катерина призналась поклонникам, что прошла через тяжелый период. Однако официальных подтверждений разрыву не поступало. Впрочем, за все это время артисты и о своем романе предпочитали не говорить.

Ранее Гарик Харламов рассказал об отношениях с Кристиной Асмус после развода.