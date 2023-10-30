Мать Егора Кончаловского сообщила, что сын не советуется со звездным отцом. Наталия Аринбасарова поделилась откровением с изданием «7Дней.ru».

В браке с Андреем Кончаловским Наталия родила сына Егора. Наследник режиссера пошел по стопам звездного отца и стал деятелем кино. Он прославился благодаря таким проектам, как «Антикиллер», «Побег», «Розы для Эльзы». Как выяснилось, Егор достиг успехов без протекции родителя. Кроме того, сын Андрея никогда не интересовался его мнением о своих работах.

«Никогда не помогал. Наверное, его волнует мнение отца, но он не спрашивает. Может быть, опасается критики», — высказалась артистка.

По мнению знаменитости, творчество Егора и Андрея отличается. Дело в том, что режиссеры относятся к разным поколениям и имеют свой взгляд на актуальные проблемы.

Напомним, что после расставания с Наталией Кончаловский обрел счастье с Юлией Высоцкой.

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