«Мать ее в дурь поперла, а дочка умнее»: Сергей Соседов заявил о возвращении Кристины Орбакайте в Россию

Кристина Орбакайте, получившая запрет на въезд в Латвию, непременно вернется в Россию. Об этом в беседе с Ura.ru заявил Сергей Соседов. Музыкальный критик сравнил певицу с Аллой Пугачевой, которая, по его мнению, «оказалась гораздо умнее» матери.

Недавно стало известно, что живущей в США Кристине Орбакайте запретили въезд в Латвию. Из-за этого у исполнительницы хита «Перелетная птица» сорвалось выступление в Юрмале, запланированное на 1 июня. Певицу возмутило такое решение властей, и она заявила, что намерена добиться справедливости по этому вопросу через суд. Сергей Соседов уверен: артистка обязательно вернется в Россию. Журналист отметил, что она «оказалась умнее» знаменитой матери, оскорбляющей соотечественников.

«То, что Орбакайте вернется, — это даже, как говорится, к гадалке не ходи. А куда ж она денется? Все равно, рано или поздно, сюда приедет. <…> Мать ее в дурь поперла, а дочка-то оказалась умнее. Гораздо умнее. Кристина ничего оскорбительного в адрес страны, которая дала ей все, не говорит», — заявил Сергей Соседов.

Собеседник издания объяснил, что певица хранит молчание, поскольку не может отречься от матери.

«Понятно, что она будет поддерживать мать. Кристина не может взять и отречься от нее. Это было бы даже глупо с ее стороны. Но при этом ей болтать про рабов и холопов непозволительно. Она это понимает. Тогда скажут: „И дочь в маразме тоже уже“. <…> Не говорит ничего, и правильно делает», — высказался критик.

По мнению журналиста, Кристина Орбакайте также многим обязана матери: без нее она не смогла бы «пробиться» на сцену: «Если бы не Пугачева, может, у Орбакайте и не было бы ничего даже при всей ее работоспособности».

Ранее мы писали о том, что актриса Яна Поплавская назвала запрет Кристине Орбакайте на въезд в Латвию «насмешкой Бога».