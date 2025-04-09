Мать Дмитрия Тарасова странно поддержала сына после того, как его высмеяли. Об этом стало известно из соцсетей.

На днях Дмитрий Тарасов стал гостем шоу «Пусть говорят» на Первом канале, где обсуждался триумф хоккеиста Александра Овечкина. Ведущий решил задеть футболиста, спросив, не обидно ли ему, за то, что Овечкин гораздо успешнее в спортивной карьере.

На это Тарасов ответил, что у него тоже достаточно титулов и поздравил коллегу.

После выхода шоу, Тарасова решила поддержать его мать — однако женщина почему-то сделала упор на внешности футболиста, а не на его профессиональных успехах.

«Смотрела шоу с Дмитрием. Никто так не украшает женщину, как идущий рядом красавец сынок! Люблю!» — написала Ольга Тарасова.

Ранее мы писали о том, что Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов решили родить еще двоих детей.