Мать была не в восторге от избранницы: сын Королевой и Тарзана танцевал с будущей женой на шесте

Наследник Наташи Королевой и Сергея Глушко женился на избраннице по имени Анна. Архип уже долгое время встречался с девушкой. По данным mk.ru, невестка певицы до замужества танцевала на шесте вместе со своим возлюбленным.

Королева рассказала о выборе сына еще три года назад. Первое время она была не в восторге от девушки, так как та танцевала на шесте. Однако на выбор Архипа звездная мать повлиять не смогла.

Еще до свадьбы молодые люди стали жить вместе. Они путешествовали, а также танцевали. Архип и Анна занимались пилоном. Видео с тренировок пара выкалывала в Сеть.

У невестки Королевой есть и звездные знакомые. Например, 23-летней девушке удалось посотрудничать с Александром Пушным. Она рассказала об этом подписчикам.

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