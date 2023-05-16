Мать Артура Смольянинова* заявила, что он переживет присвоение статуса террориста

В конце прошлого года некогда популярный российский актер Артур Смольянинов* (Признан иноагентом на территории РФ и внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) одним интервью бесповоротно уничтожил свою репутацию и отношения с коллегами. Он заявил, что убил бы своего товарища по фильму «9 рота» Сослана Фидарова, если бы они оказались на фронте. Также он негативно высказался и о родной стране, из-за чего на него ополчилась общественность. Теперь же артист проживает за границей и не прекращает поливать Россию грязью, совершенно не переживая о том, что вернуться ему будет практически невозможно.

Статус иноагента актер получил еще в январе, но недавно его фамилию также внесли в реестр террористов и экстремистов. После этого на связь с прессой вышла его мать и рассказала, что думает о сложившейся ситуации. Оказалось, что женщина, заявлявшая, что ее сына оклеветали, больше совершенно не переживает за его судьбу. Она заявила, что Артур* со всем спокойно справится.

«Он это переживет. У него нет счетов. И собственности нет никакой, кроме моей машины. Недвижимости никогда не было», - прокомментировала мама артиста изданию kp.ru.

Отметим, что новый статус Смольянинова* запрещает ему не только пользоваться денежными средствами, хранившимися в России, но и вступать в права наследования, получать страховые выплаты, распоряжаться недвижимостью и заключать сделки у нотариуса.

Ранее у Артура Смольянинова* обнаружили долг в размере 100 тысяч рублей.

*(Признан иноагентом на территории РФ и внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)