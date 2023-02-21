Десятки тысяч: в России у Артура Смольянинова* остались незакрытые долги

Актер Артур Смольянинов* (признан иноагентом на территории РФ), который недавно перебрался за границу, оставил долг на родине. Он недоплатил по налогам в России около 100 тыс. рублей.

Об этом сообщил сайт kp.ru. Уточняется, что размер задолженности составляет 92,4 тыс. рублей.

Адвокат Андрей Алешкин предупредил, что при долге более 30 тысяч гражданину закрывают выезд за границу, также возможны начисление пеней, блокировка банковских счетов и другое.

Звездный защитник добавил, что за рубежом уехавшие артисты не будут получать, как в России.

«Поэтому рано или поздно многие из них вернутся. И я рекомендую Артуру Смольянинову* заплатить по счетам ФНС, чтобы в дальнейшем не иметь проблем», - сказал адвокат.

Ранее Смольянинов* отреагировал на обвинения в домашнем насилии. Напомним, его обвинили в регулярном избиении бывшей жены Дарьи Мельниковой.