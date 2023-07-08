Мать Александра Реввы рассказала, что артист до сих пор прописан в хрущевке в Донецке

Мать Александра Реввы рассказала, чем сейчас живет ее сын.

Об этом Любовь Рачеева поделилась в интервью YouTube-каналу Best Family.

Мать звезды рассказала, что сейчас Александр живет на две страны — Объединенные Арабские Эмираты и Россия. А недавно он даже выступал в Монако.

Любовь Рачеева сообщила, что Ревва содержит семью, однако его положение в России неоднозначное. Она отметила, что ему отменили все концерты. Счетов внутри РФ у Александра нет, как и имущества. Певец до сих пор прописан в хрущевке в Донецке. А все, что у него есть, записано на жену Анжелику.

Мать добавила, что изначально была не рада новости, что все будет записано на жену, но теперь сожалеет о сказанном, ведь видит, что Анжелика его по-настоящему любит.

Рачеева также добавила: чтобы приобрести апартаменты в Дубае, Ревва продал недвижимость в Сочи.

Кстати, недавно стало известно, что артист заработал на музыкальном бизнесе 46 миллионов рублей.