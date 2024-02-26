Мать актера из «Глухаря» Канахина* не знала о пожизненном сроке сына, об этом сообщает ИА Регнум.

26 февраля стало известно о том, что Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил актера Кирилла Канахина* (внесён Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) к пожизненному сроку.

Актера из «Глухаря» признали виновным в государственной измене. По версии суда, Канахин* состоит в «Русском добровольческом корпусе» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), который воюет на стороне Украины.

Журналисты связались с матерью артиста, однако та заявила, что ничего не знает о приговоре в отношении сына.

«Я ничего не слышала о пожизненном сроке. Не слежу за новостями», — сказала 83-летняя Валентина Канахина.

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*внесён Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму