«Мастер эпатажа, но патриот Родины»: похваставшийся часами Rolex Филипп Киркоров получил поддержку

Филипп Киркоров сообщил, что купил часы Rolex к 80-летию Победы и нарвался на критику из-за любви к «красивой жизни». В беседе с NEWS.ru правнук Иосифа Сталина заступился за певца. Художник Селим Бенсаад назвал артиста «мастером эпатажа», но отметил, что тот является настоящим патриотом России.

Недавно Филипп Киркоров похвастался новыми часами Rolex, стоимость которых начинается от 1,6 млн рублей. Исполнитель хита «Единственная» заявил, что модель относится к лимитированной коллекции «Виктория», которую именитая швейцарская компания выпустила ограниченным тиражом в 80 штук в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне. После этого многие раскритиковали певца за демонстрацию роскошной жизни, но правнук Иосифа Сталина заступился за него.

«Я обнаружил, что Филиппа сразу стали хейтить в Сети, обвиняя в любви к „красивой жизни“ и предметам роскоши. Мол, непозволительно так себя вести в наши дни. Хочу вступиться за Филиппа, с отцом которого — ныне покойным Бедросом — я был очень хорошо знаком. Филипп, конечно, мастер эпатажа, но патриот нашей Родины, как и Бедрос», — заявил Селим Бенсаад.

Собеседник издания подчеркнул, что сборы от подобных дорогостоящих покупок поступают в государственную казну. Селим Бенсаад также одобрил дизайн новых часов Филиппа Киркорова — ему понравилось, что на модели изображен город-герой Сталинград (ныне Волгоград).

«Также я напомню любителям осуждать „тяжелый люкс“, что орден Победы — это рубины и бриллианты. То, чем богата наша родная земля. Вы посмотрите, как во всем мире ценятся якутские бриллианты», — отметил правнук Иосифа Сталина.

Ранее мы писали о том, что Филипп Киркоров купил скульптуру в центре Москвы за 890 тыс. рублей.