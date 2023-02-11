Массировал спинку: супругу Стаса Михайлова застали с молоденьким парнем

49-летняя Инна вместе со Стасом Михайловым уже много лет. Она является для певца не только музой, но и пресс-менеджером и директором. Пара воспитывает двух детей — Иванну и Машу.

Однако недавно в Сеть попало фото сомнительного характера. Инна сидела в ресторане с молодым красавчиком. И более того, он массировал ей спинку.

Подписчики блондинки пришли в негодование. Засыпав Инну комментариями, вскоре выяснилось, что это Андрей — сын Инны от предыдущего брака. Андрей живет в Лондоне, поэтому встреча была долгожданной.

Также Инна опубликовала групповое фото, на котором позировали трое детей Инны, ее мама и невестка. Фотографом была Иванна.

Ранее мы писали, что жена Стаса Михайлова публично поиздевалась над его стилем.