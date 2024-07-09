НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 09 июля 2024, 17:36
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Маскируют свои концерты под выставку кошек: Мизулина обратится в Генпрокуратуру для проверки группы «Кис-Кис»

Екатерина Мизулина намерена обратиться в Генпрокуратуру из-за группы «Кис-Кис».
Маскируют свои концерты под выставку кошек: Мизулина обратится в Генпрокуратуру для проверки группы «Кис-Кис»

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратила внимание на деятельность музыкальной группы «Кис-Кис». Она заявила, что коллектив выступает против СВО и маскирует свои концерты под выставки кошек.

Общественный деятель рассказала об этом в своем Telegram-канале Екатерина Мизулина. По словам главы Лиги, ей поступило видеообращение от участников СВО. Они сообщили, что критикующая спецоперацию группа «Кис-Кис» продолжает выступать. Однако музыканты делают это не в открытую, а маскируясь.

Следующие концерты артисток должны состояться под видом кошачьих выставок. В связи с этим Мизулина намерена обратиться в Генеральную прокуратуру, чтобы осуждающие СВО музыканты прекратили выступать и зарабатывать деньги в России.

Ранее Екатерина Мизулина прокомментировала скандал с участием блогера-миллионника Асхаба Тамаева. Молодой человек дал пощечину юноше, который что-то выкрикнул ему.

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Источник:Telegram-канал Екатерина Мизулина
Автор:Артем Хохлов
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