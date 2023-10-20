Машу Распутину выгнали с телеканала НТВ после череды скандалов

Вместо Маши Распутиной членом жюри шоу «Суперстар» станет Наташа Королева, об этом сообщает Telegram-канал «НЕОПРА, БЛИН!».

Певица Маша Распутина была членом жюри песенного конкурса на протяжении года. Впервые судейское кресло она заняла в сезоне «Суперстар! Возвращение». Однако, как сообщают журналисты, из-за резких высказываний певицы в адрес коллег, которые выступали на сцене, ее пришлось убрать с телепроекта.

Теперь кресло Распутиной займет другая певица 90-х, Наташа Королева. Она уже успела высказаться о новой работе в своих соцсетях.

«В ноябре стартует новый сезон "Суперстар". У моих коллег по судейской ложе - Леры Кудрявцевой, Стаса Пьехи и Сергея Соседова, конечно, сплоченное трио, но они меня приняли очень радушно и мне кажется я гармонично влилась в команду», - рассказала она.

При этом Маша Распутина пока никак не комментировала решение руководства телеканала.

Ранее мы писали о том, что певица Маша Распутина назвала операции по увеличению груди ужасными. Знаменитость призналась журналистам, что никогда не прибегала к пластической хирургии.