«До свидания, мне такого не надо»: Маша Распутина высказалась об увеличении груди

Певица Маша Распутина не разделяет мнение некоторых коллег по цеху об операциях по увеличению груди. Знаменитость призналась журналистам, что никогда не увеличит себе грудь и считает подобные хирургические вмешательства ужасными.

Исполнительница высказалась об отношении к операциям в шоу «Ты не поверишь!». По словам Распутиной при такого рода хирургическом вмешательстве всегда травмируется молочная железа, потому что импланты подшивают к ней. В связи с этим звезда считает ужасным такой способ изменить себя.

«Когда мне порассказали, я говорю: «Ребята, до свидания, мне такого не надо». У меня свой хороший бюст от природы. Есть, конечно, с перетянутыми лицами, я не хочу называть имена, вы всех знаете», — поделилась Маша.

Под нож пластического хирурга знаменитость ложись лишь раз — после рождения дочери. Распутина решилась на операцию, чтобы избавиться от второго подборка, который возник после изменения гормонального фона.

Ранее стало известно, что олимпийский чемпион Роман Костомаров намерен обратиться за помощью к пластическим хирургам. Спортсмен хочет, чтобы специалисты восстановили ему большой палец.