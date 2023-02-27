Машу Малиновскую лишили водительских прав после конфликта с агрессивным таксистом

Телеведущая Маша Малиновская редко появляется на телевидении, но ведет активную деятельность в соцсетях. Недавно она пообщалась с журналистами и пожаловалась на свою жизнь. Оказалось, что знаменитая блондинка лишилась водительских прав.

В беседе с Telegram-каналом «Звездач» теледива призналась, что неприятности произошли с ней из-за страха перед агрессивным таксистом. Девушка приехала на парковку торгового центра, где ей удалось найти место, которое оказалось совсем небольшим. Маша хотела уместить машину между двумя автомобилями и попросила таксиста немного отъехать, чтобы освободить ей место. Но водитель отказал ей в грубой форме.

«Малиновская припарковалась, однако заметила, что водителю другой машины было бы неудобно открывать дверь и решила выехать, случайно задев авто», – пишет источник.

Телеведущая испугалась реакции агрессивного таксиста и уехала. В комментарии СМИ она отметила, что не собиралась скрываться с места ДТП, а просто не хотела попадать в конфликт с разъяренным мужчиной. Но в итоге блондинку лишили водительских прав. Теперь ей придется пересдавать экзамен, чтобы получить новые.

Ранее мы писали о том, как Маша Малиновская негативно высказалась в адрес бывшего мужа Ольги Бузовой и футболиста Дмитрия Тарасова. Телеведущая была в шоке от подарка, который преподнес спортсмен своей нынешней супруге Анастасии Костенко на День святого Валентина. Блондинка порекомендовала модели подать на развод.