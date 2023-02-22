К спасению Заворотнюк привлекли ученого, разработавшего чудо-технологию лечения глиобластом

К лечению глиобластомы у актрисы Анастасии Заворотнюк привлекли ученого-нейрохирурга Алексея Кривошапкина. Он является создателем чудо-технологии, благодаря которой выживают даже тяжелые больные.

Близкие Заворотнюк отмечали, что Кривошапкин «подарил Насте вторую жизнь». Метод, который он предложил, состоит в «выжигании» радиацией раковых клеток, оставшихся после удаления опухоли.

Его технология называется «интраоперационная баллонная электронная брахитерапия». Пробовали или нет ее на Заворотнюк, точно не известно – про актрису он отказался говорить, зато охотно рассказал про технологию.

Он отметил, что метод был запатентован, с ним пациенты живут дольше, чем с традиционным лечением.

Технология есть только в одной клинике в России, потому что только в ней установлено новейшее американское оборудование. Цена лечения высокая, но дешевле, чем в Америке. В Израиле брахитерапию не применяют.

Ученый указал в разговоре с kp.ru, что его метод используют только после рецидива – для первичных больных применяют стандартное лечение. Он не исключил, что впоследствии его будут применять с самого начала, но для этого нужно доказать эффективность лечения в большом международном исследовании.

Ранее сообщалось, что Заворотнюк выписали из онкоклиники после пяти месяцев лечения.