Машина жены актера Дениса Матросова столкнулась с автомобилем ДПС в Москве. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Около 11 утра 7 февраля автомобиль Porsche попал в аварию на Череповецкой улице в Москве. Сообщается, что машина врезалась в экипаж ДПС, который двигался с включенной мигалкой. В итоге пострадали два человека — полицейский находится в тяжелом состоянии, его госпитализировали.

Журналисты сообщают, что Porsche принадлежит Оксане Рудич-Каструбиной — это жена актера Дениса Матросова. Женщина занимает должность директора Театра Дениса Матросова.

Сам актер в беседе с журналистами заявил, что с его женой все в порядке. Была ли Оксана за рулем в момент ДТП, неизвестно.

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