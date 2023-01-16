«Машина едет, а руки водителя заняты»: Брухунова попала в «отвратительную» ситуацию в такси

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала о небезопасной поездке в такси по Москве. Она обратила внимание на то, что водитель всю дорогу укладывал волосы, а машина в этот момент ехала.

«Машина едет, а обе руки водителя заняты укладкой волос», - написала Брухунова.

После обращения в службу поддержки такси Брухуновой прислали промод на 300 рублей.

На это она отреагировала следующим образом: «Вы человеческую жизнь оцениваете в 300 рублей? Серьезно? По-моему, это отвратительно».

Брухунова добралась до месте назначения целой и невредимой. При этом она заявила: «Я выложила это видео только лишь из соображений безопасности пассажира. Я сажусь в такси к человеку, который автоматически несет за меня ответственность, как только я села к нему в автомобиль… Это небезопасно».

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