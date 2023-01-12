Катя Лель спасла себе жизнь, не сев в белый Mercedes на гастролях

Певица Катя Лель сообщила о вещем сне, который увидела перед гастролями, и, как полагает, спас ей жизнь.

Артистка вспомнила случай, после которого журналисты назвали ее «капризной». Речь идет о ситуации, когда Лель не села в белый Mercedes и выбрала черный. Только сейчас она объяснила, что сделала так из-за сна, увиденного накануне.

«Лечу на гастроли, накануне вижу сон, что стоят белый и черный Mercedes. Вижу во сне ситуацию, где на мосту машина белого цвета начинает кружиться из-за того, что гололед, и с обрыва будет падать».

Сон практически точь-в-точь повторился в реальности. Прибывшую на гастроли Лель встречали автомобили черного и белого цветов. В той ситуации певица заявила: «Я не сяду в белый Mercedes, потому что не могу туда сесть».

Певица объяснила, что видит вещие сны с детства. В них содержатся предупреждения, которых, по всей видимости, она придерживается.

«Знаки повсюду, внутри нас, главное слышать Вселенную», - сделала вывод артистка.

Ранее певец Алексей Кабанов назвал Лель «сумасшедшей» из-за веры в инопланетян.