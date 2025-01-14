«Маша с Уралмаша»: Анастасия Волочкова объяснила, как отшивает некрасивых мужчин

Анастасия Волочкова рассказала, как отказывает некрасивым мужчинам. Об этом сообщает NEWS.ru.

Балерина Анастасия Волочкова в очередной раз отправилась на отдых на Мальдивы. На островах знаменитость заметили в объятиях мужчины. Впрочем, не всем доступно сердце балерины. Она рассказала, что иногда стоит напоминать мужчинам, что они знакомятся не «с Машей с Уралмаша и не с кошелкой с улицы».

«Я всегда говорю мужчине такую вещь, если он мне не нравится: „Я понимаю, почему тебе интересны отношения со мной. Потому что я яркая, интересная, сексуальная, красивая, творческая. Вот просто свет солнца. Если ты мне расскажешь, по какой причине мне должны быть интересны отношения с тобой — может быть, я на них соглашусь. Но ты не сможешь этого сделать“», — рассказала балерина.

Напомним, Волочкова называет своего 26-летнего спутника на Мальдивах «другом».

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