Стало известно, как сейчас живет певица Маша Распутина

Популярная в начале 2000-х певица Маша Распутина в последнее время довольно редко появляется на публике, а после скандального ухода с телепроекта «Суперстар!» совсем пропала с экранов.

Исполнительница хита «Роза чайная» в одном из выпусков шоу назвала поклонников певицы Анны Asti «деградированной публикой», после чего ее заменили на Наташу Королеву. При этом сама артистка пояснила, что отказалась от участия в четвертом сезоне «Суперстар!», так как ее не устраивал гонорар.

Маша Распутина вопреки появившимся слухам живет в Москве и уезжать из страны не собирается. В прошлом месяце она стала хедлайнером юбилейного концерта композитора Игоря Матеты, где исполнила патриотические композиции «Я вернусь» и «Живи страна».

«Я — русская душа. Русский человек никогда в Израиль не побежит, не будет там отдыхать, лечиться, тем более прятаться», — рассказывала Распутина mk.ru.

При этом в Киеве похоронена мать артистки, могилу которой она не может посетить уже несколько лет из-за запрета на въезд на Украину.

В настоящее время Маша живет в загородном доме в Подмосковье вместе с супругом и 23-летней дочерью, пишет News.ru.

Ранее Маша Распутина раскритиковала коллегу по сцене Григория Лепса, признавшегося в наличии внебрачного сына. Артистка заявила, что совершенно не удивлена этому и не исключила, что у Лепса могут быть еще дети, рожденные вне брака.