Маша Распутина рассказала про аборт в 18 лет от человека, который бил

Певица Маша Распутина рассказала о первом муже Владимире Ермакове, от которого она забеременела в 18 лет. Мужчина был старше ее на 21 год, и детей она не планировала.

«Мама настояла на том, чтобы не было никаких абортов», - вспоминает певица.

Родительница обещала ей, что поможет вырасти ребенка. Распутина утверждает, что «слушалась маму беспрекословно».

По словам певицы, мужчина женился, как только она стала звездой. Ермаков проигрывал большие деньги в казино.

«У нас из-за этого были драки. Он бил меня», - призналась Распутина.

Певица до сих пор ненавидит бывшего мужа, который сдавал родную дочь Лидию в психиатрическую больницу. «Это не человек, а собака», - отзывается она о покойном супруге.

Распутина вспомнила, что он умер от эпилепсии с пеной изо рта. Певица считает, что это «божья карма», и говорит, что не простит Ермакова за то, как он поступал с дочерью.

«Только после его смерти мы стали с дочкой общаться», - призналась Распутина, подчеркнув, что до этого девушка находилась под влиянием отца.

Ранее Распутина назвала причину, по которой певица Алла Пугачева могла уехать из России.