Маша Распутина рассказала, каким необычным способом спаслась во время землетрясения в Турции

Певица Маша Распутина рассказала, как столкнулась с землетрясением во время отдыха в Турции. Звезда на себе испытала масштабы природной катастрофы и даже продала свой дом, который был на территории солнечной страны.

Исполнительница стала гостьей программы «Звезды сошлись» на НТВ. Темой выпуска было недавнее землетрясение в Турции. Распутина рассказала, что несколько лет назад пережила подобную ситуацию, но тогда землетрясение было не таким сильным как сейчас.

Знаменитость в то время отдыхала в Турции с мужем, маленькой дочерью и няней. Пока помощница возилась с наследницей, супруги отправились на пляж. Маша вспоминает, как встала с лежака и почувствовала толчок.

«И Виктор соскочил с лежака. Это жуткое, серия ужасов, когда под тобой земля ходит. Это, наверное, самое жуткое ощущение», — поделилась артистка.

Певица решила, что нужно спасаться в море.

«Я от страха побежала в водную пучину и кричу мужу: «Иди сюда! Если там сейчас будет рушиться, то мы в море». Я ощущала эти удары, они у меня до макушки дошли. Тут стали орать, чтобы уходили все с пляжа. И вдруг закончилось все», – добавила звезда.

Распутина отметила, что после случившегося уговорила мужа продать дом, который они ранее приобрели в этих краях.

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