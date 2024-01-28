Маша Распутина рассказала, что тратила многомиллионные заработки на шоппинг. Об этом она призналась в шоу «Секрет на миллион».

В гости на шоу к Лере Кудрявцевой пришла Маша Распутина. Она похвасталась солидными заработками, которые получала на пике своей карьеры в 90-е. По словам певицы, она тратила за границей миллионы рублей на шоппинг.

«Здесь ничего не было, а там мы как оголтелые бегали по магазинам — Чикаго, Лос-Анджелес», — вспомнила певица.

Кудрявцева спросила у Распутиной, когда у нее прошел шопоголизм, на что певица заявила, что периодически ловит себя на мысли о том, что ей не стоит скупать все подряд.

«Ты начинаешь рассуждать: ''У меня есть 20 сумок, зачем мне 21?''. Но есть такие люди, например, в моем окружении была такая знакомая, не приближенная к миру искусства, с определенным ''бзиком'' на вещи вроде сумок или платьев, которые она коллекционировала», — рассказала она.

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