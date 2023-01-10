Маша Распутина не пускает на порог жениха своей дочери

Певица Маша Распутина эмоционально отреагировала на вопрос о женихе 22-летней дочери Марии Захаровой. Звезда заявила, что девушке рано думать о серьезных отношениях, а если это произойдет, то мама «выгонит сразу».

«Даже пусть и не думает», - заявила Распутина, подчеркнув, что «еще рано» и сама певица «не готова» к этому.

По ее мнению, сначала девушке следует получить образование и «стать чем-то и кем-то в этой жизни». Распутина считает, что «нормальный жених» найдется, если «самой быть интеллектуальным существом». Звездная мама пообещала заниматься с дочерью, чтобы совершенствоваться.

После школы Мария Захарова поступила в ВУЗ, однако бросила учебу. Девушка до сих пор не определилась, чем заниматься.

Недавно Распутина рассказывала про бывшего мужа Владимира Ермакова, которого даже после его смерти не может простить за издевательства над дочерью Лидией. Девушка была полностью в его власти и попала в психиатрическую больницу.