09:46, 07 января 2023
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Достоин кончины: Маша Распутина не может простить бывшего мужа за издевательство над дочерью
Маша Распутина о бывшем супруге: «Божья кара настигла его» за издевательство над дочерью.
Маша Распутина никогда не была расстроена из-за смерти в 2017 году бывшего мужа – Владимира Ермакова. Артистка призналась, что он заслужил такую недостойную смерть – с пеной изо рта при эпилепсии.
Дело в том, что бывший супруг виноват по отношению к их дочери Лидии. Как объяснила Распутина, из-за него девочка попала в психиатрическую больницу. Лида была полностью во власти Ермакова.
Сейчас Лида принимает определенные препараты, а Распутина старается не спрашивать о глубоком, чтобы не потревожить негативные воспоминания.
Недавно мы писали про аборт Маши Распутиной в 18 лет.
Источник фото:freepik
Источник:StarHit
Автор:Галина СьюТеги:
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