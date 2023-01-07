Достоин кончины: Маша Распутина не может простить бывшего мужа за издевательство над дочерью

Маша Распутина никогда не была расстроена из-за смерти в 2017 году бывшего мужа – Владимира Ермакова. Артистка призналась, что он заслужил такую недостойную смерть – с пеной изо рта при эпилепсии.

Дело в том, что бывший супруг виноват по отношению к их дочери Лидии. Как объяснила Распутина, из-за него девочка попала в психиатрическую больницу. Лида была полностью во власти Ермакова.

Сейчас Лида принимает определенные препараты, а Распутина старается не спрашивать о глубоком, чтобы не потревожить негативные воспоминания.

Недавно мы писали про аборт Маши Распутиной в 18 лет.