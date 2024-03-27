«Маша передавала привет, а Ксения даже этого не сделала»: почему Ржевская и Ларина отказались от интервью

Шоу «Фабрика звезд», которое выходило в нулевых на Первом канале, было одним из самых любимых у россиян. С тех пор проект несколько раз возрождали, но участники старой программы регулярно дают интервью, в которых рассказывают о своей жизни и карьере. Телеведущая Яна Чурикова объяснила, почему не все «фабриканты» соглашаются на интервью.

Бессменная ведущая шоу в нулевых Яна Чурикова запустила свое шоу, в котором рассказывает всю подноготную «Фабрики звезд». К ней приходило множество звезд, но некоторые «фабриканты» ответили телеведущей отказом. В их числе оказались Маша Ржевская и Ксения Ларина.

«Почему не пришли Маша Ржевская и Ксения Ларина? Потому что Маша Ржевская не хочет разговаривать о „Фабрике“, она живет в Лондоне — новая жизнь и все такое. Ксения Ларина тоже не хочет. Зато Маша передавала привет, а Ксения даже этого не сделала», — рассказала Яна в эфире своего шоу.

О «Фабрике» отказываются говорить и участники шоу, которым удалось построить карьеру в шоу-бизнесе. Так, Полина Гагарина и Елена Темникова не хотят, чтобы их ассоциировали с проектом и не хотят заострять внимание на нем.

Чурикова услышала просьбу зрителей, которые очень хотели видеть в гостях у телеведущей Алексу. Оказалось, что она дала согласие, но изначально она собиралась пойти на интервью к Лауре Джугелии. Тогда Яна планировала последний съемочный день, и она решила не брать интервью у певицы.

Яна также собиралась сделать выпуск и с Ириной Дубцовой. Однако певица сначала согласилась на интервью, а потом передумала.

Ранее Яна Чурикова впервые прокомментировала конфликт с певицей Еленой Терлеевой. Она заявила, что больше не пытается помириться с артисткой после того, как обидела ее словами про карьеру.