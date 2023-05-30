18:15, 30 мая 2023
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Маша Малиновская отвела сына к врачу из-за подозрений на анорексию
Фото: Starface.ru
Ведущая Маша Малиновская заподозрила анорексию у 12-летнего сына. Испугавшись, она отвела ребенка к врачу.
Сначала в семье Малиновской подумали, что мальчик худеет намеренно.
«Может быть, ему кто-то сказал, что он пухлый, не в форме. Я даже ходила к врачу, с ним консультировалась, не может ли быть это анорексия», - сообщила ведущая Пятому каналу.
Медики успокоили и объяснили похудение подростка гормональной перестройкой организма. Сейчас ребенок вытянулся, но вместе с тем «ест все подряд и худеет».
Малиновская также рассказала, что проживает на одной территории с матерью. Она готовит и воспитывает внука.
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Источник фото:Starface.ru
Источник:Пятый канал
Автор:Лилия КараеваТеги: