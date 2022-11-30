Маша Малиновская назвала причину страстного поцелуя с Тимати

Ведущая Маша Малиновская ответила подписчикам, зачем целовалась с Тимати на премии «Муз-ТВ» в 2006 году. По ее словам, «тот поцелуй был прописан в сценарии».

У Малиновской поинтересовались, чувствовала ли она симпатию к рэперу. На это ведущая написала: «Нет. Только проф. отношения».

Ранее в интервью она заявляла, что с Тимати ее связывали непродолжительные отношения. Их общение не было подкреплено сильными чувствами.

Год назад Малиновская высказалась на больную тему пластических операций. Оказалось, что пойти на серьезные изменения ее подтолкнули проблемы с самооценкой.