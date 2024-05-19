Mash: врачи пытаются предотвратить формирование абсцесса у Николая Носкова

Состояние госпитализированного ранее с пневмонией певца Николая Носкова резко ухудшилось. У него появились сильные боли в животе на фоне приема сильнодействующих лекарств.

Как пишет Telegram-канал Mash, выбранная медиками тактика лечения не приносит существенной пользы даже после корректировки. Здоровье музыканта продолжает стремительно ухудшаться.

В настоящее время врачи пытаются предотвратить формирование абсцесса в брюшной полости и язвы в желудке.

3 мая Николай Носков был экстренно госпитализирован в одну из клиник Москвы с подозрением на воспаление легких — его положили в отделении пульмонологии. Медикам пришлось бороться не только с инфекцией, но и с последствиями перенесенного в 2017 году инсульта.

15 мая стало известно, что у Носкова диагностировали тромбоэмболию. У музыканта закупорилась лёгочная артерия, а также развилась дыхательная недостаточность. Кроме того, состояние певца осложнил дисбактериоз кишечника.