Mash: врачи пытаются избавить музыканта Николая Носкова от болей в конечностях

Врачи пытаются избавить музыканта Николая Носкова от болей в конечностях. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

3 мая стало известно о госпитализации Николая Носкова. Певца увезли в больницу с подозрением на пневмонию. Позже диагноз подтвердился — его положили в отделении пульмонологии.

Однако сейчас врачи пытаются вылечить музыканта от сильных болей в правой руке и ноге, которые появились после инсульта, перенесенного еще в 2017 году. Лечение осложняется сильным кашлем и слабостью 68-летнего артиста.

По данным журналистов, врачи решили поменять схему лечения и назначили Носкову сильнодействующие препараты. Кроме того, певец занимается зеркальной терапией — это лечение, при котором зеркало помещают между руками или ногами так, что изображение движущейся конечности создает иллюзию нормального движения в пораженной конечности.

Напомним, после перенесенного в 2017 году инсульта Николай Носков выступает в инвалидном кресле и передвигается с костылями.

Ранее мы писали о том, что у Николая Носкова в ходе лечения возникло осложнение, связанное с тромбами.