Mash: врачи перевели 63-летнего певца Игоря Николаева в реанимацию

63-летнего певца Игоря Николаева перевели в реанимацию. Врачи в срочном порядке пытаются стабилизировать состояние артиста.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, у Николаева нашли признаки перенесенного обширного инфаркта. Показатели здоровья у артиста непостоянные: сердечный ритм то учащается, то замедляется

Отмечается, что инфаркт обнаружили по результату ЭКГ. Как пишет источник, итоги обследования неутешительные.

Певец находится в сознании, ему назначили седативные препараты. В палату к композитору не пускают никого из близких.

Напомним, о госпитализации исполнителя из-за проблем с сердцем стало известно 15 сентября. Говорилось, что его положили в палату интенсивной терапии, он в тяжелом состоянии.

Встал вопрос о хирургическом вмешательстве: будут ли Николаеву делать операцию, решится на днях. Исполнителю проведут тщательное обследование.

В январе Николаев был экстренно госпитализирован и прооперирован. Ему поставили два стента.