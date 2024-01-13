Mash: власти ОАЭ оштрафовали Галкина* и Сердючку после политических выступлений

Власти ОАЭ оштрафовали Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) и Сердючку после политических выступлений, об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным журналистов, последнее выступление Максима Галкина* в Дубае не понравилось местному государственному органу DTCM, который предупреждал юмориста о запрете на политические высказывания во время концерта. Однако, несмотря на это, он все же сделал несколько заявлений об Украине.

В результате, Галкину* выписали штраф в размере 100 тысяч дирхам, что равняется примерно 2,3 млн рублей. Журналисты отметили, что эту сумму вычли из заработка юмориста с прошедшего концерта.

Еще одним артистом, который подвергся таким же санкциям, оказался Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки. Отмечается, что претензии к певцу появились после его выступления на корпоративе в 2022 году. Кроме этого, утверждается, что Сердючке запретили въезд в ОАЭ.

Ранее мы писали о том, что продюсер Дзюник нашел главное отличие Филиппа Киркорова от Максима Галкина*.

*признан иностранным агентом на территории РФ.