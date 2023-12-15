Mash: вернувшаяся в Россию Пугачева жаловалась пограничникам на жизнь за рубежом

Вернувшуюся в Россию Аллу Пугачеву около часа допрашивали на границе, об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Напомним, Алла Борисовна возвращалась в Россию 2 ноября для того, чтобы разобраться с документами и записать несколько новых песен. Спустя несколько дней она вернулась к семье за границу.

Как сообщают журналисты, визит Примадонны в Россию был не таким уж и спокойным — на границе ее отвели в специальную комнату для допроса. У певицы узнавали цели приезда, срок и прочее.

«Примадонна была вежлива, но сильно переживала, что её не пропустят на родину. Чтобы успокоиться, постоянно говорила», — сообщает источник.

По данным СМИ, Пугачева рассказала пограничникам о непростой жизни за пределами России, а также делилась тем, как поживают ее дети и супруг. В конце беседы певица оставила на память пограничникам фото со своим автографом.

Ранее мы писали о том, что внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков уехал из США в Казахстан.