Mash: вернувшаяся в Россию Пугачева жаловалась пограничникам на жизнь за рубежом
Mash: вернувшуюся в Россию Аллу Пугачеву около часа допрашивали на границе .
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Вернувшуюся в Россию Аллу Пугачеву около часа допрашивали на границе, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Напомним, Алла Борисовна возвращалась в Россию 2 ноября для того, чтобы разобраться с документами и записать несколько новых песен. Спустя несколько дней она вернулась к семье за границу.
Как сообщают журналисты, визит Примадонны в Россию был не таким уж и спокойным — на границе ее отвели в специальную комнату для допроса. У певицы узнавали цели приезда, срок и прочее.
«Примадонна была вежлива, но сильно переживала, что её не пропустят на родину. Чтобы успокоиться, постоянно говорила», — сообщает источник.
По данным СМИ, Пугачева рассказала пограничникам о непростой жизни за пределами России, а также делилась тем, как поживают ее дети и супруг. В конце беседы певица оставила на память пограничникам фото со своим автографом.
Ранее мы писали о том, что внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков уехал из США в Казахстан.