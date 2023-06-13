15:03, 13 июня 2023
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56-летнего телеведущего Валдиса Пельша госпитализировали из-за проблем с сердцем
Фото: Starface.ru
56-летнего телеведущего Валдиса Пельша госпитализировали из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает Пятый канал.
По данным источника, мужчина пожаловался на плохое самочувствие. В медицинское учреждение его доставили с нарушением сердечного ритма.
На данный момент Валдис находится под наблюдением врачей. К слову, официальные представители телеведущего пока никак не комментировали новость о его госпитализации.
Ранее мы писали о том, что 46-летнему фигуристу Роману Костомарову установят протезы через две-три недели. Подробности смотрите в этой статье.
Источник фото:Starface.ru
Источник:Пятый канал
Автор:Лия НовостнаяТеги: