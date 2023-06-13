56-летнего телеведущего Валдиса Пельша госпитализировали из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает Пятый канал.

По данным источника, мужчина пожаловался на плохое самочувствие. В медицинское учреждение его доставили с нарушением сердечного ритма.

На данный момент Валдис находится под наблюдением врачей. К слову, официальные представители телеведущего пока никак не комментировали новость о его госпитализации.

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