Mash: Леонид Ермольник с женой остаются в больнице в состоянии средней тяжести

Леонид Ермольник с женой остаются в больнице в состоянии средней тяжести. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Несколько дней назад журналисты Mash сообщили о том, что Леонида Ермольника и его жену Оксану экстренно госпитализировали. Якобы, у актера диагностировали гипертонический криз, а у его супруги — сердечную недостаточность.

Впрочем, тогда Ярмольник опроверг эту информацию, заявив, что он просто проходит комплексное обследование в больнице.

Однако, как утверждает Mash, спустя несколько дней, актер вместе с супругой до сих пор лежат в больнице в состоянии средней тяжести. Журналисты сообщили, что проблемы со здоровьем возникли на фоне хронических заболеваний.

Напомним, Леонид Ярмольник и Оксана Ярмольник в браке с 1983 года. В союзе у них родилась дочь Александра, а в 2014 году Ярмольники впервые стали дедушкой и бабушкой.

Ранее мы писали о том, что Ярмольник, Пригожин, Лолита и Алибасов прокомментировали возможное присвоение Пугачевой статуса иноагента.