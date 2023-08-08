Mash: у Лады Дэнс начались проблемы с речью из-за внутримозговой гематомы

У 56-летней певицы Лады Дэнс начались проблемы с речью из-за внутримозговой гематомы, которую диагностировали врачи. Подробности сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, ДТП, которое произошло в минувшие выходные, случилось во время обычной поездки на такси. Машина, в которой ехала артистка, - обычный Volkswagen Polo, но не Mercedes и Bentley, как писали некоторые СМИ.

Машиной управлял 52-летний водитель – он вез трех пассажирок из Москвы в область. В Подольске автомобиль врезался в стоящий Opel Zafira и вылетел в кювет.

Дэнс ехала на заденем сиденье слева – в больнице у нее нашли сотрясение, черепно-мозговую травму и раны лба. Водитель и другие пассажирки также получили травмы.

8 августа стало известно, что Дэнс провели вторую операцию на лице из-за разрывов и порезов. Ее состояние ухудшилось. О ходе лечения и состоянии артистки сообщает ее директор Сергей Пудовкин. Самой исполнительнице запрещают пользоваться телефоном. Адвокат Дэнс намерен подать иск в транспортную компанию о взыскании 12 млн рублей.