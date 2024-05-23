passion.ru
Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 23 мая 2024, 09:20
1 мин.

Mash: у актрисы Светланы Немоляевой начались проблемы с сердцем

Mash: у актрисы Светланы Немоляевой начались проблемы с сердцем

© Tsvetkova Ekaterina / East News

У актрисы Светланы Немоляевой начались проблемы с сердцем. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Госпитализированная с коронавирусом Светлана Немоляева по-прежнему находится в больнице. Тесты на ковид показали положительные результаты, сообщают журналисты. На этом фоне у артистки обнаружили признаки дыхательной недостаточности.

Кроме того, у Немоляевой начались проблемы с сердцем — врачи диагностировали у нее приступ фибрилляции предсердий. Сообщается, что медикам удалось выровнять сердечный ритм.

Напомним, Светлану Немоляеву в тяжелом состоянии госпитализировали 20 мая. Из-за самочувствия актрисы, Театр Маяковского отменил спектакль «Бешеные деньги», в котором она играет Надежду Чебоксарову.

Ранее мы писали о том, что 81-летняя актриса Елена Санаева вышла на связь из больницы и рассказала о диагнозе. Она не подтвердила сообщения об обнаружении у нее легочной эмболии.

Источник фото:Tsvetkova Ekaterina / East News
Источник:Telegram-канал Mash
Автор:Александр Асташкин
Теги:
Светлана Немоляева
госпитализация